Dokuz Eylül Hastanesi'nde rektörlük ve yetkili sendikadan işçilere tehdit

İzmir Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi'nde Türk İş’e bağlı Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Hastane başhekimliği ile birlikte işçileri “Toplu sözleşmeden yararlanamazsınız” diyerek tehdit etti.

İki aydır çalışanlarına öğle yemeği olarak soğuk sandviç veren Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi yönetimine şikayetlerini bildiren sağlık emekçileri şimdi de sendika ve rektörlüğün tehditleriyle karşı karşıya kaldı.

Patronların Ensesindeyiz’e ulaşan işçiler, sendikanın hastane ve rektörlükle imzaladıkları toplu iş sözleşmesinden, DİSK’e bağlı Dev Sağlık İş Sendikası üyelerinin faydalandırmamakla tehdit edildiğini belirtti.

Dev Sağlık İş temsilcileri şunları aktardı:

"Çalışan işçi arkadaşlarımız yetkili sendikanın haklarını savunmadıklarını gerekçe göstererek, dayanışma aidatlarını ödeyerek mevcut Toplu iş sözleşmesinden faydalanmaktadırlar. Kimi arkadaşlarımız herhangi bir sendikaya üye olmamış, kimi arkadaşımız ise Dev Sağlık İş Sendikası'nı tercih etmiştir. Toplu iş sözleşmesinin 4. maddesi de bu özgürlüğü sunmaktadır. Mağdur olan kişiler dayanışma aidatı ödemektedirler. Ayrıca maaş ve tediyeden kişi borcu kesmektedir. Anayasa mahkemesinin verdiği işçi lehine kararlar olmasına rağmen idare ve yandaş yetkili sendika suç işlemektedir. Bu tutumdan derhal vazgeçilmesini talep ediyoruz, aksi takdirde her türlü hukuki süreci başlatacağız.”

Sürekli işçi bürosuna başvuran işçiler, oradan da “Yetkili sendika ne derse biz onu yaparız” cevabını aldıklarını belirterek yapılanların hukuka sığmadığını dile getirdi. İşçiler, her türlü haksızlığa karşı mücadele edeceklerini ifade etti.

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