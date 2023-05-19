Erdoğan reklamında Berat Albayrak ve ‘beşli çete’ ayrıntısı

İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın reklam filminde eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak ile ‘beşli çete’ detayları dikkat çekti.

Diken'de yer alan habere göre AKP’nin hazırladığı reklam filminde muhalefetin "beşli çete" dediği sermaye gruplarının temsilcileri de yer aldı.

Filmde Erdoğan’ın damadı eski Hazine ve Maliye Berat Albayrak'a da yer verildi.

6 Şubat depremlerinden sonra çadır satışı için gündeme gelen Kızılay’ın eski başkanı Kerem Kınık ise filmdeki bir başka isim oldu.