Dokuz Eylül Hastanesi'nde işçilere kurtlu yemek verildi

Yolsuzluklarla sürekli gündeme gelen İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde dün işçilere verilen yemeklerden kurt çıktı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi çalışanı sağlık emekçileri, atanmış rektör Nükhet Hotar’ın uzun süredir işçilere mobbing uyguladığını, hastanede pek çok işçinin bundan rahatsızlık duymasına rağmen hiçbir geri adım atılmadığını, tüm bunların üstüne bir de yemeklerden kurt çıktığını belirtti.

Uzun zamandır yemeklerdeki sorunların sendikalar ve işçiler tarafından dile getirildiğini belirten işçiler, bunun da dikkate alınmadığını, en son dün yemeğin içinden kurt çıktığını ifade ettiler.

Dokuz Eylül Hastanesi emekçileri: İnsanca çalışmak istiyoruz

Konuyla ilgili Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İşçileri bir açıklama yaparak yaşananları hak etmediklerini, insanca çalışmak istediklerini belirtti:

“Yolsuzluklarla sürekli gündeme gelen Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde yine bir skandal meydana geldi. Atanmış rektör Nükhet Hotar’ın istediği gibi yönettiği hastanede işçilere yapılan mobbing’in sınırları her geçen gün zorlanıyor. Uzun zamandır birçok sendikanın dilekçelerle şikayetçi olduğu yemek sorunu dün yemeğin içinden kurt çıkmasıyla en üst noktaya ulaştı. Biz Dokuz Eylül Sağlık Emekçileri olarak bizlere reva görülen bu hakareti kabul etmiyoruz. İnsanca çalışmak istiyoruz.”

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