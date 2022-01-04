Doktoru darp eden sanığa 1 yıl 1 ay hapis cezası

Acil serviste görev yapan doktoru darp eden sanık 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı. Sanık, tutuklulukta geçirdiği süre ve hükmolunan hapis cezasının süresi göz önüne alınarak tahliye edildi.

Haber Merkezi

Pendik Devlet Hastanesi’nde 17 Kasım 2021 tarihinde acil serviste görev yapan doktor Esma Demir’i darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan sanık Müge İpekçi, “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten basit yaralama” suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Müge İpekçi’nin Esma Demir’e karşı basit kasten yaralama suçunu işlediğini belirterek, 1 yıl 1 ay 15 gün hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanık, tutuklulukta geçirdiği süre ve hükmolunan hapis cezasının süresi göz önüne alınarak tahliye edildi. (İHA)

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