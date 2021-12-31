Sağlık Bakanı Koca'dan Omikron açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, omicron varyantı hakkında açıklama yaptı.

Omicron varyantının önceki varyantlara göre çok daha hızlı bulaştığını ve hızla baskın hale geldiğini belirten Koca, "Son 10 günde vaka sayıları ülke genelinde iki katına çıkmış olmasına rağmen hastaneye yatışlarda yüzde 4,6 artış yaşanmıştır" dedi.

Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarındaki artışın en çok İstanbul’da gerçekleştiğiini belirten Koca, "Daha önce ülke genelinde görülen vakaların yüzde 22,4’ü İstanbul’da idi. Son 10 günde ise vakaların yüzde 52,3’ü İstanbul kaynaklıdır. Bu durum yakın gelecekte tüm illerimizde yaşanabilecektir. Son 10 gün içinde İstanbul’da vaka sayılarında yaklaşık 5 katlık artış görülmesine rağmen hastaneye yatışlarda yüzde 6,2 artış görülmüştür" ifadelerini kullandı.

Koca açıklamasında, omicron varyantına ilişkin alınması gereken tedbirleri de sıraladı.