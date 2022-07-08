Doktorları hedef alan imam hakkında soruşturma

Konya Şehir Hastanesi'nde katledilen Dr. Ekrem Karakaya'nın ardından tüm yurtta sağlık emekçileri eylemdeydi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde Kayalar Cami'nde görev yapan imam, dün meslektaşlarının katledilmesi sonrası eylem yapan sağlık emekçilerini hedef aldı.

Konya Valiliği cami imamı hakkında soruşturma başlattı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada "08 Temmuz 2022 tarihinde medyaya yansıyan ve camide söylendiği anlaşılan doktorlara/sağlık hizmetine ilişkin ifadelerle ilgili olarak görevli imam hakkında araştırma/soruşturma başlatılmıştır" denildi.