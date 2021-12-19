Doktora kafa atıp kaşını yardı, serbest bırakıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde alkollü otomobil kullanırken yakalanan Tahir D., kontrol için getirildiği hastanede acil doktoru Doğancan Kılıç'a kafa atarak yaraladı. Kaşı yarılan doktora 5 dikiş atıldı.

Polis ekiplerinin asayiş uygulaması sırasında alkollü olarak tespit ettikleri sürücü Tahir D., Didim Devlet Hastanesine kontrole getirildi.

Acil Servise getirilen Tahir D., Acil Serviste bir anda Didim Devlet Hastanesinde görevli Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç'a kafa attı.

Polis ekiplerinin araya girmesiyle yatışan olayda aldığı darbe ile kaşı yarılan doktora 5 dikiş atılırken, saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'ün ise bir açıklama yaparak olaya tepki gösterdi. İl sağlık Müdürü Açıkgöz, sürecin bizzat müdürlük tarafından takip edileceğini vurguladı.

Açıkgöz’ün açıklaması şu şekilde:

"18 Aralık 2021 tarihinde saat 00.10 civarında Didim Devlet Hastanemiz Acil servisine kolluk kuvvetleri gözetiminde getirilen şüpheli tarafından, Acil Servis Hekimimiz Dr. Doğancan Kılıç saldırıya uğramıştır. Adli ve idari olarak gerekli soruşturmalar başlatılmıştır. Sürecin takibi her yönüyle bizzat müdürlüğümüzce yapılacaktır. Hekimimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılan bu menfur saldırıyı kınıyoruz".