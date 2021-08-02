Kars merkez Kömür Tevzi mevkiinde Doğu Ekspres'i bir vatandaşa çarptı.
Yaklaşık 50 metre sürüklenen vatandaş yaşamını yitirdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Haber Merkezi
Doğu Ekspres'i altında kalan vatandaş yaşamını yitirdi
Kars'tan Ankara'ya giden Doğu Ekspres'in altında kalan bir vatandaş yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Kars merkez Kömür Tevzi mevkiinde Doğu Ekspres'i bir vatandaşa çarptı.
Yaklaşık 50 metre sürüklenen vatandaş yaşamını yitirdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.