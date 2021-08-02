Doğu Ekspres'i altında kalan vatandaş yaşamını yitirdi

Kars'tan Ankara'ya giden Doğu Ekspres'in altında kalan bir vatandaş yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Kars merkez Kömür Tevzi mevkiinde Doğu Ekspres'i bir vatandaşa çarptı.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen vatandaş yaşamını yitirdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

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