Doğanyurt'ta köylülerin mücadelesi kazandı

“Bozulan arazilerin doğaya yeniden kazandırılması” şartıyla taş ocağı için 2019 yılında olumlu görüş bildiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Doğanyurt köyündeki arazinin ekolojik koridor olduğu ve fosil orman özelliği taşıdığının ortaya çıkmasının ardından olumlu görüşünü iptal etti. Köylülerin konuyla ilgili başvurusunun ardından alınan karar, çevre ve doğanın korunmasına yönelik olumlu bir adım olarak görülerek bölgede sevinçle karşılandı. ASKİ Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi Başkanlığı’nın 14 Haziran tarihli kararında, taş ocağı açılması planlanan bölgede yapılan bilimsel çalışmalara atıfta bulunularak kurum görüşünün geri alındığı bildirildi.

Ankara’nın Beypazarı ilçesine bağlı Doğanyurt köyünde özel bir firma tarafından açılması planlanan Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi, bölgedeki inşaatlarda kullanılmak üzere beton hammaddesi üretmeyi amaçlıyor. Toplam 940 dekarlık ruhsat sahası bulunan projede ilk etapta 130 dekarlık alanda, yılda 800 bin ton işlenmemiş kalker çıkarılması öngörülüyor. Ancak köylüler ve sivil toplum örgütleri zengin biyolojik çeşitliliğin yanı sıra yaban hayatının, tarımsal üretimin ve su kaynaklarının olumsuz etkileneceği öngörülen taş ocağına karşı çıkıyor.

Doğanyurt köylüleri Mayıs 2020’de Ankara Valiliği’nce ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı verilen taş ocağını yargıya taşıdı. Projeyle ilgili ÇED süreci için görüşü sorulan kurumlardan biri olan Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, 14 Ekim 2019 tarihli yazısında, “Bozulan arazilerin doğaya yeniden kazandırılması” koşuluyla yapılacak faaliyette sakınca bulunmadığı yönünde görüş bildirdi.

Köylüler harekete geçti

Ancak taş ocağı açılması planlanan Doğanyurt’ta köylüler bölgedeki zengin doğal mirasın ve yaşam alanlarının korunması için harekete geçti. Bu amaçla sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla bölgede yapılan bilimsel çalışmalar rapor haline dönüştürülerek bölgenin doğal sit alanı ilan edilmesi için girişimde bulunuldu.

Bölgedeki bilimsel çalışmalar hakkında kurumu bilgilendirmek ve daha önce verdiği olumlu görüşü yeniden gözden geçirilmesi için resmi başvuruda bulunan Doğanyurt köylülerinin talebini değerlendiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, yöre halkını sevindiren bir karara imza attı. Doğanyurt köylülerinin, avukatları aracılığı ile 3 Mayıs 2021 tarihinde yaptığı başvuruyu değerlendiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, 14 Haziran 2021 tarihli resmi yanıtında, taş ocağıyla ilgili verilen olumlu görüşün geri çekildiğini bildirdi.

Doğal sit alanı ilan edilmesi için başvuru

ASKİ Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi Başkanlığı Yeraltı Suları Koruma Şube Müdürlüğü’nün kararında, idarelerin, işlemin hukuka uygunluk kriterlerinin değişmesi halinde yeni hukuki duruma uygun ilgili işlemi geri alabileceği ve yeni bir karar verebileceği belirtilerek, şöyle denildi: “Bu doğrultuda, ilgili işletme ile ilgili verdiğimiz görüşten sonra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ilgili ruhsat sahasını da kapsayan bir alanın ekolojik koridor olduğu ve bölgenin doğa tarihi müzesi vasfında fosil orman özellikleri taşıdığından bahisle Doğanyurt Muhtarlığı ve Doğanyurtlular Derneği tarafından bölgenin doğal sit alanı ilan edilmesi için başvuru yapılmış, bu başvuru ilgili Müdürlük tarafından haklı bulunarak, ekolojik etki değerlendirme süreci başlamıştır.”

ASKİ Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi Başkanlığı Yeraltı Suları Koruma Şube Müdürlüğü’nün kararı

'Yöre fosil orman karakteri taşıyacak nitelikte'

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunlarını Araştırmaları Derneği tarafından bölgenin ekolojik açıdan taşıdığı önemi gösteren bir rapor yayınlandığına işaret edilen ASKİ’nin kararında, “Bu raporla birlikte yine İstanbul Üniversitesi tarafından Prof. Dr. Ünal Akkemik yöneticiliğinde yörenin fosil orman karakteri taşıyacak nitelikte, özellikli bir bölge olduğu tespiti yapılmıştır. Bu doğrultuda da bir rapor hazırlanmıştır” bilgisine yer verildi.

'Yeni bilimsel raporlar ışığında kurum görüşü geri alındı'

Söz konusu raporların ardından bölgenin ekolojik değerinin bilimsel açıdan da değerlendirilmesini mümkün kılacak bir sürecin başladığının altı çizilen ASKİ’nin kararında, “Verdiğimiz izinde olduğu gibi sahanın bozulması halinde yeniden ıslah edilerek doğaya kazandırılmasına yönelik koşulun ortadan kalktığını, sahanın bu bilimsel raporlar ışığında bozulmaksızın korunmasının ortaya çıkan bilimsel raporlar ışığında ön plana çıktığı, bu nedenle ortaya çıkacak ekolojik ve ekonomik değerlerin niteliği göz önünde bulundurulduğunda izin verdiğimiz hal ve koşulların yeni bilimsel raporlar ışığında değişmiş olduğu gözetilerek verilen Kurum Görüşündeki, ‘doğaya yeniden kazandırılması’ şartına bağlanmış bir işlemin bilimsel dayanakları da ortadan kalkmış olduğundan kurum görüşünün geri alındığı” kaydedildi.