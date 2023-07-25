İstanbul Kadıköy Bostancı'da polis kontrol noktasından kaçtığı öne sürülen otomobil sürücüsü Temel Ünlü, bisiklet sürücüsü 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olmuştu. Güzelgün, Üsküdar'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Öte yandan Doğanay Güzelgün'ün katili hâlâ yakalanmadı. Arkadaşları ve bisiklet sürücüleri bu sabah 5.30'da yine kazanın gerçekleştiği yerde toplandı. Doğanay Güzelgün'ün öldürüldüğü yerde 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu. Ardından sürüş gerçekleştiren bisikletliler Temel Ünlü'nün hâlâ dışarıda olduğuna ve dün yine bir bisikletli basketbolcu kadın sporcunun başka bir trafik cinayetine kurban gittiğine dikkat çekti.

'Hız limitini aşanların caydırıcı maddi cezalarla cezalandırılmasını istiyoruz'

Bisikletliler, "Kara yollarında bazı güzergahların hız sınırlarının düşürülmesini talep ediyoruz. Bu yolların paylaşımlı bisiklet yolları olduğunu belirtecek levhalara uyarılara ihtiyaç var. Bu güzergahlarda hız limitini aşanların caydırıcı maddi cezalarla cezalandırılmasını istiyoruz. Katilleri tanıyoruz ve onları engellemek ve cezalandırmak için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Bacaklarımız titreyerek ve her gün ölümle burun buruna yaşamak istemiyoruz. Hiçbir canlının bu tedirginlikle sokağa caddeye çıkmasını istemiyoruz. Korkmadan, daha fazla ölümler gerçekleşmeden yaşamak istiyoruz" dedi.