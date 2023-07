Doğanay Güzelgün son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Kadıköy Bostancı'da polis kontrol noktasından kaçtığı öne sürülen otomobil sürücüsü Sezer Temel Ünlü'nün çarparak ölümüne neden olduğu bisiklet sürücüsü 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün, Üsküdar'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

DHA'nın haberine göre Bostancı sahil yolu Çetin Emeç Bulvarı Maltepe istikametinde meydana gelen kazada Sezer Temel Ünlü'nün kullandığı 34 GNE 745 plakalı otomobil, bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden oldu.

Kazanın ardından Ünlü olay yerinden kaçarken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Güzelgün'ün öldüğü belirlendi. Olay yerinden kaçan Sezer Temel Ünlü'nün yerine olay yerine gelen Mehmet Can Ç. polise kazayı kendi yaptığını söyledi. Ancak Doğanay Güzelgün'ün öldüğünü öğrenince her şeyi itiraf etti. Kaza sırasında otomobilde bulunan Ceren K. ile Mehmet Can Ç. sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

Güzelgün'ün cenazesi tören için Üsküdar Şakirin Cami'ne getirildi. Cenaze namazı öncesinde Güzelgün'ün babası Duman Güzelgün ile yeğeni Tumay Erol taziyeleri kabul etti. Cenazeye, Maltepe Bisiklet Grubu, Türkiye Bisiklet Federasyonu üyeleri ile Güzelgün'ün sevenler katıldı. Güzelgün'ün annesi ve kardeşi ayakta durmakta güçlük çekti. Güzelgün, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'Yakalanıncaya kadar devam edeceğiz'

Baba Duman Güzelgün, "Kendine dikkat eden bir insandı. İstediğiniz kadar koruyabilirsiniz, işte gelip buluyor. Aniden olunca insan çok fena oluyor. Görüyorsunuz boğazlarım gitti. Yakalanıncaya kadar devam edeceğiz. Herkes cezasını çekecek. Olan benim çocuğuma oldu. Çok sevilen bir insandı" dedi.

Kuzeni Barış Güzelgün ise, "Aile olarak peşindeyiz, takip ediyoruz. Ben kuzeniyim, yeğeni de yanımda. Çok acı bir durum. Diyecek fazla bir şey yok. Acımız çok derin. Fazla konuşamıyoruz, çok üzgünüz" dedi.

Maltepe Bisiklet Grubundan arkadaşı Doğan Güner, "Son görevimiz için geldik, dayanışma içerisindeyiz. Bilinçsiz bir trafik terörü, bu trafik terörüne kim dur diyecek. Kendimizi canlı kaporta gibi hissediyoruz" dedi.

Güzelgün'ün arkadaşı Cüneyt Üçler, "Sürekli mesajlar veriyoruz, 'Kurallara uyalım' diyoruz ama hiçbirimiz uymuyoruz. Allah mekanını cennet eylesin. Sebep olan vatandaş en ağır cezayı alsın" dedi.