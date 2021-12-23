Doğalgaz faturalarında ocak ayı sonrası yeni döneme geçilecek

İYİP Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, doğalgaz faturalarıyla ilgili BOTAŞ'ın kademeli tarifeye geçmesini talep ederek, il veya bölgelerdeki tüketime göre doğalgazın faturalanmasını istedi.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Yaşar'ın bu talebi sonrası kademeli doğalgaz tarifesini getireceklerini söyledi.

Elitaş, "Arkadaşlarımızla istişare ettik. Bugün kanun teklifini hazırlıyorlar. 4 Ocak tarihinden itibaren, Meclis çalışmalarına başladığı anda kademeli doğalgaz tarifesini getireceğiz. Gerekçeler haklı, biz de bunu biliyoruz. Çünkü bir villada oturanla gecekonduda oturanın aynı fiyatla doğalgaz tüketimini uygun bulmuyoruz" diye konuştu.

Düzenlemenin ayrıntıları, nasıl bir faturalandırma yapılacağı ise açıklanmadı.