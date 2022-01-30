'Doğalgaz faturaları katlanacak, kimse kombi açmaya cesaret edemeyecek' dedi

Yeni Çağ yazarı Remzi Özdemir, bugünkü yazısında doğalgaz faturalarına gelen yüksek zamları kaleme aldı.

Önümüzdeki hafta ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağını hatırlatan Özdemir, yıllık enflasyonun yüzde 40'a ulaşmasının beklendiğine dikkat çekti.

Doğalgaz fiyatlarının hızla yükseldiğine işaret eden Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Perşembe günü bile yüzde 10'a yakın yükseldi. Şu anda ödediğimiz faturaların iki hatta üç katı rakamlar gündeme gelecektir. Kimse kombiyi açmaya cesaret edemeyecek. Ancak daha da tehlikelisi Türkiye elektriği doğalgaz çevrim santralleri aracılığı ile üretiyor. Yani bu da elektrik fiyatlarını çıldırtacak.

Geçen ay 200 lira elektrik faturası ödeyen vatandaşa bu ay 400, 400 ödeyene ise 900 lira geldi. Daha kötüsü sanayiyi vuruyor. Çünkü üretim elektrikle yapılıyor ve hızla maliyet artıyor. Bir fabrika 1 milyon lira aylık elektrik faturası ödüyorsa bu belki de 5 milyona çıkacak ve her şeye zam olarak yansıyacak. Bunun anlamı da enflasyon demek."