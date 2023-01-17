Doğal sit alanı olan Karaalioğlu Parkı'nda izinsiz inşaat

Antalya’nın simge mekânlarından biri olan Karaalioğlu Parkı’nda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında izinsiz inşaat yapıldığı ortaya çıktı. 1. Derece doğal sit alanı olan Karaalioğlu Parkı’ndaki çay bahçelerinin bulunduğu alanda yapılan izinsiz inşaatlar kent halkının tepkisini çekmişti. Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 6 Ocak tarihinde aldığı kararda izinsiz uygulamaların kaldırılması ve yapılan işlemlerle ilgili Komisyona bilgi verilmesi istendi. Ancak komisyon kararının üzerinden 10 gün geçmesine rağmen izinsiz uygulamaların kaldırılmadığı görüldü. Konuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise alanda yürütülen çalışmaların Komisyon izni kapsamında olduğunu ancak belediye şirketlerinden ANSET’in park içerisinde kiraladığı bir alanda işletmeci tarafından izinsiz inşaat yapıldığını belirtti. Belediye yetkilileri, bugün itibari ile izinsiz inşaatların yıkılacağını da sözlerine ekledi.

Erken Cumhuriyet döneminde inşa edilen ve zamanla kentin simge alanlarından biri olan Antalya’daki Karaalioğlu Parkı’nda bir süre önce inşaat çalışmaları dikkat çekmeye başladı. Çay bahçelerinin bulunduğu bölgede briket ve betonla duvarlar örülürken, tarihi değerinin yanında 1. Derece doğal sit alanı olarak da koruma altına alınan parkın dokusunun bozulması vatandaşların tepkisini çekmeye başladı.

6 Ocak yıkım kararı alındı

Konuyla ilgili yapılan başvuru üzerine durumu değerlendiren Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu, 06 Ocak 2023 tarihinde aldığı 802 sayılı kararda, 1. Derece doğal sit alanı olan Karaalioğlu Parkı’ndaki izinsiz uygulamaların kaldırılması istenerek şöyle denildi:

“Gençlik Mahallesi 1/65 nolu parselin kuzeyindeki alanda yapılan izinsiz uygulamalarla ilgili olarak 2863 sayılı kanunun 9 maddesi ve 16. maddesi ile diğer ilgili hükümleri doğrultusunda ilgili belediyesince izinsiz uygulamaların kaldırılmasına ve yapılan işlemler ile ilgili Komisyonumuza bilgi verilmesine karar verilmiştir.”

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri inşaatın yıkılacağını söyledi

Konuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise alanda yürütülen çalışmaların Komisyon izni kapsamında olduğunu ancak belediye şirketlerinden ANSET’in park içerisinde kiraladığı bir alanda işletmeci tarafından izinsiz inşaat yapıldığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bugün (17 Ocak 2023) itibari ile izinsiz inşaatların Zabıta ekiplerince yıkılacağını da sözlerine ekledi. Edinilen bilgiye göre yıkım işlemlerinin 2-3 gün sürebileceği belirtilirken izinsiz inşa edilen alandan yüz kamyondan fazla hafriyat çıkabileceği tahmin ediliyor.

Dünya savaşırken cumhuriyet parklar inşa etti

Antalya kent belleğinin de önemli bir parçası olan Karaalioğlu Parkı, 2. Dünya Savaşı'nın sürdüğü 1940’lı yıllarda inşa edilmişti. Antalya falezlerinin üzerindeki seyir teraslarını da barındıran parkın bulunduğu 68 bin 991 metrekarelik alan, barındırdığı doğal miras nedeniyle 30 Nisan 1991 tarihinde 1. derece doğal sit alanı ilan edildi. Parkın kapsadığı alan içerisinde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin eski hizmet binası ile belediyeye ait çeşitli yapılar da yer alıyor.

Millet bahçesine dikilen ağaçlar birer birer devrildi

Yapılan uygulamaya ilişkin görüşlerini dile getiren bir kent sakini, Karalioğlu Parkı’nın son yıllarda yaşadığı süreci şöyle özetliyor:

“Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeşil alana dönüştürülmek üzere yıkılan eski stadyum alanı, 2018 yılında Kent Müzesi ve Karaalioğlu Parkı ile birlikte ‘Millet Bahçesi’ haline getirileceği ilan edilmişti. Üzerinden beş yıl geçti. Eski stadyum alanına dikilen hiçbir ağaç tutmadı, doğal bir park oluşturulamadı. Bu yetmezmiş ki gibi Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarından beri Antalyalıların gözbebeği olan Karaalioğlu Parkı’nda ağaçlar betonlar arasına sıkıştırılarak, doğal bitki örtüsü yerini nargilecilerin, kafelerin beton ve halıfleks kaplı zeminlerine dönüştü. Doğal bir kent ormanı olan Karaalioğlu Parkı’ndaki ağaçların değerini anlamak için bugün yenisi oluşturulmak istenirken eski stadyum alanında devrilen ağaçlara bakmak yeterli. Tutmayınca tutmuyor. Bundan ders çıkararak mevcut olanı korumak için neden güçlü toplumsal reflekslere ihtiyacımızın olduğunu anlamalıyız. Kent içi sellerin sıklıkla yaşandığı Antalya’da ağaçların toprak oluşumuna katkıda bulunduğunu, toprak verimliliğini ve geçirgenliğini arttırdığını, rüzgarları sakinleştirip toprakları stabilize ederek, erozyonu önlediğini iyi anlamak gerekir.

Parkın içinde belediyenin çevre eğitimi verdiği merkez de var

Karaalioğlu Parkı, Antalyalıların bir araya gelmesi, yerel manevi ve kültürel değerlerin korunması ve toplum kültürünün oluşması açısından son derece önemli tarihi mekânları barındırmakta, Kaleiçi’ne bağlantısıyla da Antalya’nın en önemli doğal ve tarihi açık hava müzesi niteliğindedir. Karaalioğlu Parkı ayrıca çevre eğitimi programları için ideal bir ortamdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıl açılan “Çevre Eğitimi ve İnovasyon Merkezi’de parkın ortasında yer almaktadır. Merkezin düzenlediği eğitim programlarına bakıldığında, ne yazık ki henüz bulunduğu parkın değerini anlamak ve anlatmaktan çok uzak ve hatta parkın mevcut durumunu bile korumaktan aciz oldukları anlaşılabilir.”