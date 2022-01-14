Djokovic’in vizesi ikinci kez iptal edildi

Avustralya'da aşı karşıtı Novak Djokovic krizinde yeni bir gelişme yaşandı.

Dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisinin Covid-19 aşısı olmadığı halde Avustralya Açık'a katılma ısrarının yarattığı kriz nihai aşamada aleyhine sonuçlandı.

Göç Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte, aşı karşıtı olan Djokovic'in vizesi, sağlık ve düzeni koruma gerekçesiyle ikinci kez iptal edildi.

Djokovic’in ‘insan hatası’ savunması kabul görmedi

Avustralya Açık'ta yarışmak için aşı zorunluluğuna uymamakta direten Novak Djokovic'in Avustralya'da kalıp kalmayacağına karar verecek son makam olan Göç Bakanı Alex Hawke'dan beklenen açıklama geldi.

Avustralya hükümetinin Novak Djokovic'in Covid-19 aşısı olmamasının toplum için risk oluşturabileceği görüşünü paylaşan Hawke, Sırp tenisçinin vizesinin ikinci kez iptal edildiğini açıkladı.

Vize iptaliyle ilgili yeni bir gelişme olmadığı taktirde tek erkekler dünya sıralamasının bir numarası Djokovic’in, Avustralya’dan sınır dışı edilmesi bekleniyor.