Djokovic itiraf etti: Karantina kurallarına uymadım

Erkekler dünya sıralamasında bir numarada yer alan Sırp tenisçi Novak Djokovic, geçen ay Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından karantina kurallarına uymadığını itiraf etti. Djokovic, yaptığı yanlış için, "muhakeme hatası" dedi.

Novak Djokovic, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, 16 Aralık'ta yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmasına karşın iki gün sonra yüz yüze görüştüğü bir gazeteciye mülakat verdiğini söyledi.

STATEMENT BY NOVAK DJOKOVIC

12 January 2022https://t.co/qhreHUYlQ8 — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 12, 2022

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Djokovic açıklamasında, "Bu görüşmenin tarihini değiştirmem gerektiğini kabul ediyorum" dedi. Ünlü raket, bu tarihte, Fransız spor gazetesi L'Equipe'e konuşmuştu.

‘Seyahat formu doldurulurken hata yapıldı’

Öte yandan Djokovic ayrıca Avustralya'ya girmeden önce doldurduğu seyahat formunda doğru bilgi vermediğini de kabul etti, formu dolduran menajerinin istemeden yaptığı yanlışlık için özür diledi.

Formda, Djokovic'in Avustralya'ya varmadan önceki 14 gün başka bir ülkeye gitmediği belirtilmiş ve Djokovic'in bu sürede ülkesi Sırbistan'a ve İspanya'ya gittiği bildirilmişti.

Yaptığı açıklamada Djokovic, "Ekibim, bu konunun açıklığa kavuşması için gerekli ek bilgiyi Avustralya hükümetine aktardı" dedi.

Sınır dışı edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor

Avustralya hükümetinin, Covid-19'a yakalandığı için aşı muafiyeti olduğunu söyleyen Djokovic'i sınır dışı edip etmeyeceği merakla bekleniyor.

Bilindiği üzere, aşı karşıtı Sırp tenisçinin Avustralya vizesi, ülkeye girdiği gün olan 6 Ocak'ta iptal edilmiş, Covid-19 aşısı olmayan Djokovic, sığınmacıların tutulduğu bir otele götürülmüş ve avukatlarının başvurusu sonrası pazartesi günü mahkeme kararıyla serbest bırakılmıştı.

Öte yandan, 34 yaşındaki Djokovic, Pazartesi günü başlayacak, geçen yıl dokuzuncu kez kazandığı Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon unvanını korumak istiyor.

Djokovic turnuvayı kazanırsa, toplam 21 Grand Slam şampiyonluğu olan ilk tenisçi olarak da tarihe geçecek.

Ancak Avustralya hükümetinin turnuva başlamadan Djokovic'in vizesini ikinci kez iptal edebileceği de konuşulanlar arasında yer alıyor.