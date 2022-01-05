Avustralya Açık’ta çifte standart: Djokovic katılıyor, Rus raket turnuva dışında

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık’ta “çifte standart” tartışması gündemde.

Avustralya Açık tenis turnuvasında tek kadınlarda Rus raket Natalia Vikhlyantseva, Rusya'da olduğu çift doz Sputnik aşısına rağmen turnuva yönetimi tarafından organizasyona dahil edilmezken, aşı karşıtı Novak Djokovic turnuvada yer alabilecek.

Rus raket Natalia Vikhlyantseva aşı olmasına rağmen, Sputnik aşısının Avustralya'da geçerli olmadığından Avustralya Açık'a katılma hakkı verilmedi. Novak Djokovic ise aşı karşıtı olmasına rağmen tıbbi bir istisna ile turnuvaya kabul edildi.

Avustralya’da düzenlenecek olan tenis turnuvasına Covid-19 protokü gereği bazı sporcular katılamayacak. Turnuva yönetiminin vermiş olduğu bazı kararlar ise spor dünyasının tepkisini çekti.

Djokovic’e ‘aşı muafiyeti’ kararı

Aşı karşıtı olan, tek erkeklerin dünya 1 numarası Novak Djokovic, sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık’a tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını duyurdu. Sırp raket, koronavirüs aşısından muaf tutularak turnuvada yer alabilecek.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası Direktörü Craig Tiley ise Djokovic’in organizasyona katılacağını ve Melbourne’e gitmek üzere yola çıktığını doğruladı.

Rus raket turnuva dışında bırakıldı

Tek kadınlarda dünya 195 numarası Rus raket Natalia Vikhlyantseva, Rusya’da olduğu çift doz Sputnik aşısına rağmen turnuva yönetimi tarafından organizasyona dahil edilmedi.

Rus raket Natalia Vikhlyantseva aşı olmasına rağmen, Sputnik aşısı Avustralya’da geçerli olmadığından Avustralya Açık’a katılma hakkı elde edemedi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Rus raket, “Ne yazık ki bu sene Avustralya Açık’te yer alamayacağım. Oynamak istiyordum ancak Sputnik aşısı kabul edilmedi. Tüm katılımcılara iyi şanslar” dedi.

Unfortunately, I will not participate in this year AO event. I’m really happy with a level of tennis I showed on a last few events and I wish to play in 🇦🇺 but Sputnik is not verified yet. Good luck for all participants and AO team, who always made amazing events!🎾🦘 pic.twitter.com/l2UDmUmSF8 — Nata Vikhlyantseva (@NVikhlyantseva) December 20, 2021

Öte yandan, Son 3 yıl üst üste olmak üzere 9 şampiyonluk yaşadığı Avustralya Açık’a katılacağını Instagram’dan yaptığı paylaşımla duyuran Sırp raket ise, “Yeni sezon öncesi sevdiklerimle güzel zaman geçirdim ve bugün tıbbi muafiyet alarak Avustralya’ya doğru yola koyuldum. 2022 için hazırım.” ifadelerini kullanarak Melbourne’e doğru yola çıktığını duyurdu.

Tıbbi muafiyet nedir?

Avustralya Açık turnuva direktörü Craig Tiley, 'tıbbi muafiyet' konusunda şunları dile getirmişti:

"Turnuvaya katılacak çoğu sporcu aşılarını olmuş durumda. Aşı olmayı tercih etmeyen sporcular için sıkı bir protokol hazırlandı. Bu protokollere harfiyen uyacak sporculara tıbbi muafiyet tanınacak. Turnuva sırasında çıkacak bir pozitif sonuç durumunda izolasyona alınacaklar ve maçları bu süreye denk gelirse maça çıkamayıp turnuvaya veda edecekler."