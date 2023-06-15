Dizide Atatürk rozeti sansürlendi iddiasına yanıt geldi

Kızılcık Şerbeti adlı dizisinde Atatürk rozetinin kapatıldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Ancak iddia Gold Film tarafından yalanlandı ve rozetin bir giyim firmasına ait olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 28 bölüm sahnesinde oyuncumuz Doğukan Güngör'ün üstünde yer alan logonun kapatılması hakkında 'Atatürk fotoğrafı' kapatıldı ifadesiyle basında yer alan iddialar gerçeğe yansıtmamaktadır. Bahse konu olan yaka amblemi bir giyim markasını temsil etmektedir ve RTÜK gereği kapatılmıştır. Değerli izleyicilerimize ve Kamuoyuna duyurulur…" denildi.