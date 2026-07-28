Dizi çekimi diye Kılıçdaroğlu’nun etkinliğine götürülen figüran isyan etti: 'Ücret aldığımızı yalanlayan video istediler'

CHP etkinliğine 950 lirayla sahte katılımcı götürüldüğüne ilişkin haberlere yenileri eklenmeye devam ediyor.

Dizi çekimlerinde figüran olarak çalışan Sezar Çakmak, Elyo Cast Ajansı tarafından dizi çekimi diye Kemal Kılıçdaroğlu’nun rozet taktığı etkinliğe götürüldüğünü açıkladı.

ANF'den Zeynep Kuray'a konuşan Çakmak, “Cast ajansının yetkilisi beni arayarak dizi çekimine gideceğimizi söyledi. Sabah saat 09.00 gibi Trump AVM önünden bizi aldılar. Yaklaşık 300 kişi vardı. Ancak otobüslerle yola çıktığımızda kendimizi Sarıyer’deki CHP’nin organizasyonunda bulduk. Tabii şok oldum; çünkü benim herhangi bir partiye kaydım yok. Ben sadece ekmek parası için dizilerde figüran, yardımcı oyuncu olarak yer alıyorum. Ama dediğim gibi dizi çekimi diye Kılıçdaroğlu’na desteğe götürüldük. Orada etkinliği düzenleyen CHP ilçe başkanları vardı” dedi.

Çakmak o gün yaşadıklarını anlatmaya şu sözlerle devam etti:

“Slogan olarak ‘Türkiye’nin umudu Kılıçdaroğlu’ ve benzer sloganlardı. Ben slogan atmadım. Çünkü ne Kılıçdaroğlu’nun tarafındayım ne de başka bir taraftayım. Saraçhane mitinglerine katılmıştım. Sonuçta o dönem yaşanan haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı gençler mücadele veriyordu. Bu yüzden de tutuklandım ve üç hafta cezaevinde kaldım. Ama bu son karşılaştığım manzara çok kötüydü. Çünkü resmen kullanıldık. İznimiz olmadan, haberimiz olmadan bizi siyasi malzeme olarak kullandılar. Bir de o etkinlikte bir bardak çay ve bir su dışında hiçbir şey verilmedi. Kahvaltı yapmadan giden insanlar vardı. Açlıktan başı dönen, yorgunluktan yere düşenler oldu. ‘Hak, hukuk, adalet’ diyorlar ama insanların duygularıyla oynuyorlar. Bu kabul edilemez. Açık açık nereye gittiğimizi söyleselerdi belki gelmek istemeyenler olacaktı. O nedenle baştan bizi böyle bir etkinliğine götüreceklerini söylemeleri gerekirdi. Sonuçta insanlar üç kuruş para kazanmak için mücadele ediyor ama Kılıçdaroğlu ve taraftarları insanları kendi çıkarları ve menfaatleri için kullanıyor. İnsanları böyle kullanmaya devam etmesinler."

950 lirayı elden vermişler

Etkinlik sonrası cast ajansının figüranlara teker teker isimlerini okuyarak 950 TL ücreti elden verdiğini ve TC kimlik numaraları ile isim ve soy isimlerini aldığını belirten Çakmak, “TC kimlik numaralarını neden aldıklarına dair bize herhangi bir açıklama yapılmadı. Eğer yarın öbür gün haberimiz olmadan CHP’ye üye yapılırsak suç duyurusunda bulunurum. Çünkü böyle bir şey istemiyorum” dedi.

'Yalanlayan video çekmemi istediler'

BirGün Gazetesi’ndeki haber sonrası cast ajansı yetkilisinin kendisini arayarak bunu yalanlayan bir video çekmesini istediğini söyleyen Çakmak, “Nasıl bir video çekmemi istediğini sorduğumda, ‘Ben bugünkü etkinliğe kendi isteğimle, sadece Kılıçdaroğlu’nu sevdiğim için katıldım ve bunun karşılığı olarak herhangi bir ücret almadım’ diyeceğim bir video çekmemi istedi. Ben çekmedim çünkü para aldım, bunu açık açık söylüyorum. Bize haksızlık yapıldı. Bir de bir cast ajansının görevi bu değil. Benim bildiğim iki cast ajansı var beraber iş yapan. Cast ajanslarının ister Kılıçdaroğlu’nun ister başka birinin etkinliği olsun, gençleri oraya sürüklememeleri gerekiyordu. İnsanları siyasi malzeme yapmamaları lazımdı. Çünkü figüran olarak oraya götürülen insanlar arasında siyaset bilmeyenler de vardı. Bir de benden izin alınmadan fotoğraflarım basında paylaşıldı. Bu da kabul edilemez. Onlarla zaten bir daha çalışmayacağım” dedi.

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