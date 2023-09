Diyarbakırlılar güne 'ucuz' et kuyruklarında başlıyor

Hayvancılığın yoğun yapıldığı kentlerden biri olan Diyarbakır’da, yurttaşlar ucuz et alabilmek için sabah erken saatlerde sıraya giriyor. Merkez Kayapınar ilçesinde saat 07.00’de Et ve Süt Kurumu Satış Mağazası önünde kuyruklar oluşuyor. Önce fiş alan Diyarbakırlılar sıraları geldiğinde bir kilo kıyma ve bir kilo kuşbaşı alıyor. Kuyruklar her geçen gün uzuyor.

Satış mağazasında kıymanın kilosu 180 lira, kuşbaşı 200, kavurmanın kilosu ise 295 liraya satılıyor. Tüketiciler, Et ve Süt Kurumu ile kasaplar arasında 90 ila 100 liralık fiyat farkı bulunduğunu belirtiyor.

Diyarbakır Et ve Süt Kombinası yetkililerinin Amida Haber’de yer alan açıklamalarına göre, merkezdeki iki satış mağazasında günde ortalama 1,5 ton kıyma, 1,5 ton da kuşbaşı olmak üzere 3 ton et satılıyor. Yetkililer günde ortalama 800 kişinin alışveriş yaptığını, bazı günlerde yoğunluk yaşandığını belirtiyor.

'Kimse besicilik yapmak istemiyor'

Diyarbakır Kasaplar Odası Başkanı Hacı Atlı, et fiyatlarındaki artışın kasaplardan kaynaklanmadığına dikkat çekiyor.

Hiçbir ürünün fiyatlarının yerinde durmadığını ifade eden Atlı, “Bir porsiyon yemeğin fiyatı bile 200 TL olmuş. Bu zamları biz yapmıyoruz. Bugün hangi kaleme zam gelmemiş ki. Hayvancılıkta Diyarbakır önemli bir bölge ancak günümüzde kimse besicilik ve hayvancılık yapmak istemiyor. Girdi maliyetleri çok yüksek. Vatandaş hayvana evladı gibi bakıyor ama karşılığını almayınca bu işi yapmak istemiyor” diye konuşuyor.

‘Etin kilosu 200 TL de olsa emekli alamaz’

Atlı, sorunun çözülmesi için devletin hayvancılık ve üretime destek vermesi gerektiğini vurguluyor.



“Hükümet köklü çözüm bulmadığı takdirde büyük sorunlar bizi bekliyor. Birkaç yıl sonra tamamen ithal ete mahkûm oluruz. Karkas etini ithal etmekle sorun çözülmez. Bu, günü kurtarmaya yöneliktir. Bir dönem dışarıdan ithal et getirdiler, 5-6 ay sonra tekrar sorun yaşandı. Kendi toprağında üretime ve besiciye destek vereceksin, bundan başka çözüm yok. Hayat şartları zor. Emekliye 7 bin 500 TL para veriyorsun. Bu parayla nasıl hayat yaşayacaksın? Kasapta bir kilo kemikli kuzu et fiyatı 270 TL, dananın 360 TL olmuş. Bu insanlar nasıl geçimini yapacak? Emekli birinin et alma şansı yok. Kilosu 200 TL de olsa emekli et alamaz.”