Diyarbakır'daki tartışmalı 'heykeller' baz istasyonunda

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından havalimanı kavşağındaki parka yerleştirilen ve alay konusu olan 'kadayıf tepsisini gösteren adam' ile 'karpuzun içindeki çocuk' heykellerinin kaldırıldığı duyurulmuştu.

Tepkiler üzerine üretici firmanın da eleştirileri dikkate alacak şekilde maketleri yenileyeceği belirtilmişti.

DHA'nın haberine göre, Diyarbakır'da dün bir TIR'a yüklenmiş dev karpuz ve sur figürünün sosyal medya platformlarında paylaşılması ile kentte yine maketler konuşulmaya başlandı. Tartışmalara neden olan dev karpuz ve sur maketi Kayapınar ilçesi Mastfroş Caddesi'ndeki kavşakta kurulan ve yaklaşık 25 metrelik baz istasyonuna yerleştirildi.