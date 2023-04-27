Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Diyarbakır 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği’nin 216 kişi hakkında gözaltı kararı verdiği, 128'nin gözaltına alındığı operasyonda gözaltına alınan gazeteciler savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre mahkemeye sevk edilen gazeteci Abdurrahman Gök, Beritan Canözer, Mehmet Şah Oruç ve Remzi Akkaya tutuklandı.
Diyarbakır'daki operasyonda gözaltına alınan 4 gazeteci tutuklandı
Diyarbakır merkezli operasyonda gözaltına alınan 128 kişi arasında yer alan gazeteciler Abdurrahman Gök, Beritan Canözer, Mehmet Şah Oruç ve Remzi Akkaya tutuklandı.
Haber Merkezi
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Diyarbakır 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği’nin 216 kişi hakkında gözaltı kararı verdiği, 128'nin gözaltına alındığı operasyonda gözaltına alınan gazeteciler savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.