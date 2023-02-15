Diyarbakır'da yıkılan iş merkezinin mülk sahibi ve proje sorumluları yakalandı

Diyarbakır'da yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nin mülk sahibiyle proje sorumluları mimar ve inşaat mühendisi İstanbul'da yakalandı.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkım yaşanan 10 ilde soruşturmalar da sürüyor.

Diyarbakır'da yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nin mülk sahibiyle proje sorumluları mimar ve inşaat mühendisi İstanbul'da yakalandı. (AA)

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