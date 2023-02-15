Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkım yaşanan 10 ilde soruşturmalar da sürüyor.
Diyarbakır'da yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nin mülk sahibiyle proje sorumluları mimar ve inşaat mühendisi İstanbul'da yakalandı. (AA)
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Diyarbakır'da yıkılan iş merkezinin mülk sahibi ve proje sorumluları yakalandı
Diyarbakır'da yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nin mülk sahibiyle proje sorumluları mimar ve inşaat mühendisi İstanbul'da yakalandı.
Haber Merkezi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkım yaşanan 10 ilde soruşturmalar da sürüyor.
Diyarbakır'da yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nin mülk sahibiyle proje sorumluları mimar ve inşaat mühendisi İstanbul'da yakalandı. (AA)