Diyarbakır'da tekstil patronları diken üstünde

Patronların Ensesindeyiz (PE) Diyarbakır Tekstil İşçileri Dayanışma Ağı’nın, Diyarbakır’da tekstil ve hazır giyim işçilerine yönelik yaptığı çalışma patronları korkuttu.

Tekstil ve hazır giyim üretiminin giderek yaygınlaştığı Diyarbakır’da, işçiler önemli hak gasplarıyla karşı karşıya kalıyor. Düşük ücret, mobbing, işyerinde hakarete ve aşağılamaya maruz kalma, uzun ve ücreti ödenmeyen fazla mesailer, tazminatların ödenmemesi, iş kazaları işçilerin önde gelen sorunları arasında yer alıyor.

PE Diyarbakır Tekstil İşçileri Dayanışma Ağı, tekstil ve hazır giyim işçilerine yönelik bir el ilanı hazırladı ve bunu işçilere ulaştırdı, işçilerle sorunları üzerine sohbet etti. Kimi işçi iş kazası geçirmesine rağmen herhangi bir tazminat alamadığını ya da hakaretlere uğrayarak işten çıkarıldığını anlatırken, bazıları tuvalete kart basarak gittiklerini ve tuvalette geçirilen sürelerin ücretten kesildiğini anlattı. Yalnızca “insanca koşullarda ve geçinebilecek ücret karşılığında” çalışmak istediklerini ancak bunun bile kendilerine çok görüldüğünü söylediler.

'Bazıları kendini işçi olarak tanıtıp laf almaya çalıştı'

Yapılan çalışmanın patronları rahatsız ettiğini duyuran PE'nin internet sitesinde yer alan haberde şöyle denildi:

"Çalışmanın ardından tekstil patronlarından oluşan bir WhatsApp grubunda el ilanının paylaşıldığı bilgisi tarafımıza ulaştı. Bunu takiben, pek çok tekstil patronu PE telefonunu arayarak, önce yalanlar söyledi, ardından tehditlerle göz korkutmayı denedi. Bazıları kendilerini işçi olarak tanıtıp, ağzımızdan laf almaya çalıştı, kimi doğrudan kendisinin tekstil patronu olduğunu söyledi. Kurdukları kara düzenin bozulmasından ölesiye korkan tekstil patronları 'insanları kışkırtmaya utanmıyor musunuz, sizinle görüşeceğiz, göreceksiniz gününüzü' gibi cümlelerle PE’yi tehdit etmeye kalktı."

PE'den yanıt: 'Korkmaya devam edin'

Patronların Ensesindeyiz Diyarbakır Tekstil İşçileri Dayanışma Ağı'nınsa patronların bu tehditlerine şu sözlerle yanıt verdiği kaydedildi:

“Korkuyorsunuz, korkmaya devam edin! Çünkü bizler tekstil işçilerinin insanca koşullarda yaşayacağı günlere kadar, işçilerle birlikte mücadele etmeye ve dayanışmaya devam edeceğiz.”