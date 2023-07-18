Diyarbakır'da orman yangını

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Anadolu Ajansı ilçenin kırsal Arıklı Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda "henüz belirlenemeyen bir nedenle" yangın çıktığını, ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü duyurdu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre ise Lice ilçesinde askerler tarafından hint kenevirlerinin ateşe verilmesi sonrası orman yangını çıktı. Haberde "Amed’in Licê (Lice) ilçesine bağlı Qerehesen Mahallesi'nin Panav mezrasında operasyona çıkan askerler, hint kenevirlerini ateşe verdi. Hint kenevirlerinden sıçrayan ateş, ormanlık alana sıçradı. Yangın kısa sürede Fis Ovası'na sıçradı. İtfaiyenin yetersiz kalması nedeniyle yangın kısa bir sürede büyüdü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor" denildi.