Diyarbakır’da önlemsiz deprem yıkımı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan Yaşar Kemal Caddesi’nde, depremden etkilenen binaların yıkımına başlandı.

Depremden sonra da çevresinde herhangi bir önlem alınmayan binaların yıkımında su kullanılmadı, yıkım esnasında ortaya çıkan toz çevreye yayıldı.

Yıkım anında yaya trafiğine kapatılan yol, işçilerin mesaisi bittikten sonra yıkımına başlanan binaların çevresinde önlem alınmadan, tekrar yaya trafiğine açıldı. Yıkımına başlanan binaların yanındaki marketler geri açıldı.

Yaya trafiğine açılan yolda yurttaşların ve çocukların yürüdüğü görüldü. Yıkım yapılan çevredeki binaların ise boşaltılmadığı anlaşıldı.