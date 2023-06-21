Diyarbakır'da mahalle bekçisi, emniyet mensubu 2 kuzenini öldürdü

Diyarbakır'da emniyet personeli iki kardeş, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan bekçi kuzenleri tarafından uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Diyarbakır Valiliği, şüphelinin olayda kullanılan silahla birlikte polise teslim olduğunu açıkladı.

Olay, Diyarbakır’ın merkez ilçesi Bağlar’a bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi’ndeki bir marketin içinde bugün yaşandı. Çarşı ve mahalle bekçisi M.K., kendisi gibi bekçi olan H.K. ile teknisyen yardımcısı olan K.K.’ya marketin içinde silahlı saldırıda bulundu. M.K.’nın kuzeni oldukları öğrenilen iki kardeş, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken saldırıya uğrayan kardeşlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Saldırı anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Valilikten açıklama

Diyarbakır Valiliği, saldırganın silahıyla birlikte teslim olduğunu açıkladı. Valiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 12:30 sıralarında Bağlar ilçemizde, aralarındaki husumet nedeniyle çıkan tartışmada İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçisi M.K. tarafından silahla açılan ateş sonucu, yine İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan çarşı ve mahalle bekçisi K.K. ve teknisyen yardımcısı H.K. maalesef hayatını kaybetmişlerdir. Şüpheli M.K., olayda kullanılan silahla birlikte emniyet birimlerimize teslim olmuştur. Konuyla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlatılmıştır." (ANKA)