Diyarbakır’da kaçak yapılaşma depreme rağmen arttı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da 7 bina yıkıldı, 409 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından Diyarbakır’da sayısı artan kaçak yapılar bir kez daha gündeme geldi.

Amida Haber’e konuşan Diyarbakır Mimarlar Odası Başkanı Ferit Kahraman, 2018 yılındaki seçim arifesinde çıkarılan imar affı ile kaçak yapı sayısının arttığını hatırlattı. Her hafta tespitlerini belediye ile paylaştıklarını belirten Kahraman, “Çoğu kez bu konuda girişimlerimiz bulunuyor. Suç duyurularına konu olan yapılar var, ama herhangi bir müdahale yapılmıyor. Açıkça ifade etmek gerekiyor ki bilinçli bir göz yumma durumu var” dedi.

‘Cezalar yetersiz’

Kaçak yapılar için kesilen cezaların yetersiz olduğuna vurgu yapan Kahraman, şunları söyledi: “Ceza sonrası belediyenin yıkım işlemi gerçekleştirmesi lazım. Çoğu kez belediyeler yıkımı gerçekleştirmiyor. Kentteki tüm belediyelerde kayyımlar var. İlgili yerel yönetim görevini yerine getirmiyorsa valilik ve çevre şehircilik bu görevi yürütebilir ve masraflarını belediyeden alabilir. Harcama düzeyinden kesinti yapabilirler. Kamu görevlisisiniz elinizde yetki var, bunu yapmıyorsanız bu suça ortak oluyorsunuz. Eğer müdahale etmiyorsanız sizin de bunda bir rantınız var.”

‘Onlarca kaçak yapı var’

Diyarbakır’da onlarca kaçak yapı tespit ettiklerini kaydeden Kahraman, “Biz, kentte onlarca yapı tespit ettik. Şüphe üzerine ilgili kurumlarla yazışmalar yapıyoruz. Yazılarımıza cevap bile yazmıyorlar. İkinci yazışmalardan sonra cevap geliyor. Kaçak yapıların tespiti için kurumları zorluyoruz. Ama gözle görülür ciddi bir artış var. Şuan Diyarbakır’ın farklı yerlerinde gördüğümüz onlarca kaçak yapı var” diye konuştu.