Diyarbakır’da iki aile arasında kavga: 5’i ağır 6 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi iki aile arasında çıkan kavgada kavgada, 5'i ağır 6 kişi bıçakla yaralandı.

Haber Merkezi

Silvan ilçesi Tekel Mahallesi’nde Karsu ile Memiş ailelerinin bireyleri arasında saat 16.30 sıralarında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

DHA’da yer alan habere göre, kavgada Toprak K., Serdar K., Hidayet M., Mahsun M., Kerem M. ve Mehmet M. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede geniş çaplı önlem alırken, yaralılar ambulanslarla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Serdar K. ile Hidayet, M., Kerem ve Mehmet M. Diyarbakır merkezdeki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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