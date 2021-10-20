Diyarbakır'da 'Hafıza Odası' sergisi protesto edildi

16 Ekim tarihinde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ev sahipliğinde Keçi Burcu'nda açılan sergi bir süredir gündemde ve Diyarbakırlılar tarafından da tartışma konusuydu. Dün Diyarbakırlı bir grup gencin sergi ziyareti sırasında yaptığı açıklama ve eylemin ardından bir protesto gerçekleşti.

'Hafıza görmek istiyorsanız surlara bakın'

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, protestoyu yapan gençler yaptıkları açıklamada, "Burada yapılan sergi değil, Kürt halkının, Amed halkının bütün değerlerine ihanettir. Sergi adı altında gösterilen tabutlar, faili meçhul cinayetlerdir. Dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener, bu serginin açılışına çelenk göndermiştir. Hem katledip hem de çelenklerle bunları kutlamak, açılışlarını Kürtçe şarkılarla yapmak, Kürtçenin yasak olduğu bir dönemde, insanların sırf Kürt olduğu için katledildiği bir dönemde, bu tabutları, aşağıda görülen ayakkabıları asmak, bütün Kürt halkına, bütün Kürt değerlerine ihanettir. Eğer gerçekten hafıza görmek istiyorsanız, Surlara bakmanız yeterlidir. Evlerimiz yıkıldı, yerine Surla alakası olmayan evler yapıldı. İnsanlarımız katledildi. O nedenle yapılan sergi değil, bizim bütün değerlerimize ihanettir" ifadesini kullandı.

"Amed uyuma hafızana sahip çık" sloganı atan gençlerden bazıları da Keçi Burcu'nda yer alan temsili tabutlardan bir kaçını aşağı attı.

Ne olmuştu?

16 Ekim'de açılan sergi yakın yüz yılımızda yaşanan katliamları ve olayları yansıttığını iddia ediyor. Ahmet Güneştekin yaptığı çalışmalarla, "Hendek Savaşları", Roboski Katliamı, Diyarbakır 5 No'lu Cezaevi gibi örnekler üzerinden yakın tarihe ayna tuttuğunu dile getiriliyor.

Açılışına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci İsmail Saymaz, Ertuğrul Özkök ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın da katıldığı sergiye katliamların ve faili meçhullerin yaşandığı yıllarda İçişleri Bakanı olan Meral Akşener'in de çelenk gönderdiği söyleniyor. Diyarbakırlı aydın ve sanatçıların önemli bir kısmı sergiye ilgi gösterirken bir bölümü ise "tüm bu acılar yaşanırken neredeydiniz?" diyerek tepki gösterdi.