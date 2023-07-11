Diyarbakır’da gazetecilerin yargılandığı davada savcı ile mahkeme üyesi evli çıktı

Diyarbakır merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında 8 Haziran 2022’de gözaltına alınan ve 16 Haziran’da tutuklanan gazeteciler hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

15'i tutuklu 18 gazetecinin yargılandığı davanın ilk duruşmasında iddianameyi hazırlayan savcı ile davaya bakan mahkeme üyelerinden birinin evli olduğu ortaya çıktı.

Konuyu duruşma salonunda gündeme getiren gazetecilerin avukatı Resul Temur, reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme talebi ‘davayı uzatma amacı’ taşıdığı gerekçesiyle reddetti.

T24’e konuşan avukat Temur, "Yargıtay’ın son yıllardaki içtihatlarında ilçelerde eş durumundan dolayı bu durumların olabileceğini belirtiyor. Ama Diyarbakır ilçe değil büyükşehir. İddia makamı ile karar makamındaki hakim evli olması doğal olarak güven sorunu yaratıyor” dedi.