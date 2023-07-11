Diyarbakır'da 15'i tutuklu 18 gazetecinin yargılandığı dava başlıyor

Diyarbakır merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında 8 Haziran 2022’de gözaltına alınan ve 16 Haziran’da tutuklanan gazeteciler hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

15’i tutuklu 18 gazetecinin duruşmasının 09.30’da başlaması bekleniyor. Gazeteci meslek örgütlerinin yanı sıra hukuk ve sivil toplum örgütlerinin de duruşmayı takip etmesi bekleniyor.

Gazetecilik faaliyetleriyle suçlanıyorlar

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı Serdar Altan, Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Aziz Oruç, Xwebûn Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Ertaş, gazeteciler Zeynel Abidin Bulut, Ömer Çelik, Mazlum Doğan Güler, İbrahim Koyuncu, Neşe Toprak, Elif Üngür, Abdurrahman Öncü, Suat Doğuhan, Remziye Temel, Ramazan Geciken, Lezgin Akdeniz ve Mehmet Şahin davada tutuklu yargılanıyor. Kadir Bayram, Esmer Tunç ve Mehmet Yalçin ise tutuksuz yargılanıyor. Gazeteciler, mesleki faaliyetlerinden kaynaklı “terör örgütü üyesi olmak” suçlanıyor.