Diyarbakır'da ev baskınları: En az 14 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır sabah saatlerinde çok sayıda kişi gözaltına alındı

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, yapılan ev baskınlarında gözaltına alınanlardan şu ana kadar isimleri öğrenilenler şöyle: Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Örgütü yöneticileri Hüseyin Baran, Mehmet Asena, Şeyhmus Yavuz, HDP Bağlar İlçe Eşbaşkanı Nasır Yelter, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Örgütü yöneticileri Yasemin Akengin, Ali Alkan ve Mehmet Süslü, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Diyarbakır İl Eşbaşkanı Erkan Keskin, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şube Yöneticisi Gülhan Tekin, Eğitim Sen 2 Nolu Şube Eşbaşkanı Arzu Koç, Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkan Yardımcısı Bayram Bozyel, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Şube Yönetim Kurulu üyesi Arin Zümrüt, TÜM BEL-SEN Diyarbakır Şube Eş başkanı Baki Öndeş ve Barış Anneleri Meclis üyesi Vesiye Yiğit.

Hangi gerekçeyle gözaltına alındıkları konusunda henüz bilgiye ulaşılamayan isimlerin, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldükleri öğrenildi.