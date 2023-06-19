Diyarbakır’da elektrik dağıtım şirketi trafoyu söktü: Mahalleli 10 gün elektriksiz kaldı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Nivirtaş Mahallesi’nde arızanın ardından elektrik dağıtım şirketi DEDAŞ tarafından trafoları sökülen mahalleliler, 10 gün boyunca elektriksiz kaldı.

DEDAŞ’ın borcu olan haneleri gerekçe göstererek keyfi şekilde elektriği kestiğini belirten mahalleliler, 4 hanenin borcunu taksitle ödemesi karşılığında elektriğe ulaştı.

'Müdür kapıyı bile açmadı'

Olaya ilişkin ilgili soL’a konuşan mahalle sakini Hamdi Erden şunları kaydetti:

“Biz, buraya elektriğin geldiği 1987 yılından itibaren aksatmadan faturalarımızı ödüyoruz. Şimdiye kadar ne bakım yapıldı ne de başka bir şey. Bir hafta önce trafomuz bozuldu. DEDAŞ geldi, trafomuzu götürdü, bir daha da getirmedi. Bize dediler ki ‘Borcu olanlar borçlarını kapatsın öyle takarız’ Borcu olan dört hane var. Dört hane yüzünden kırk haneyi elektriksiz bırakıyorlar. DEDAŞ müdürüne gittik, Uğur Bey. Kapıyı bile açmadı. Biz nereye gidelim, kime derdimizi anlatalım? Cumhurbaşkanına mı gidelim? Mahalle perişan şu an. Bu yaz gününde elektriğimiz yok. Hastalar var, bozulan yiyecekler var, çalışan insanlar var.”

Mahalle muhtarı Nusret Erdem ise “Ben muhtar olarak gidiyorum ama boş. Uğur Bey bizi kabul etmiyor, DEDAŞ bizi dinlemiyor. Milletvekillerini arıyoruz ama herhalde onların da yetkisi yok” dedi.