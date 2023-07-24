Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi'ne ilişkin tutuklanan 7 kişiye tahliye kararı

Diyarbakır'da 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği, altında iş merkezinin bulunduğu siteye ilişkin soruşturmada tutuklanan zanlılardan 7'sinin tahliyesine karar verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kentte depremde yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma, "Deprem Soruşturma Bürosu"nda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı tarafından sürdürülüyor.

Merkez Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde yıkılan, altında Galeria İş Merkezi'nin bulunduğu siteye ilişkin tutuklu zanlılardan 7'si hakkında, avukatları tarafından nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne tahliye talebinde bulunuldu.

Talebi değerlendiren hakimlik, tutuklulukta geçirilen süre ve delillerin toplanmasını gerekçe göstererek, Bahattin Y., Ender T., Mehmet T., Muhammed Aziz Ö., Nihat Y., Rojhat Ş. ve Selahattin Ö.'nün tahliyesine karar verdi.

Soruşturma kapsamında 4 müteahhidin tutukluluğu devam ediyor. (AA)