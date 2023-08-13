Diyarbakır'da depremde 137 kişinin yaşamını yitirdiği 2 bina ruhsatsız çıktı

Diyarbakır'da 6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezli depremlerde yıkılan ve 137 kişinin hayatını kaybettiği Hisami ve Dündar apartmanlarına ilişkin kapsamlı bilirkişi raporu hazırlandı.

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümünce oluşturulan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun yanı sıra savcılığın kapsamlı bir rapor için talebi üzerine İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünce görevlendirilerek kente gelen 6 kişilik bilirkişi heyeti, 99 kişinin hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı ve 38 kişinin yaşamını yitirdiği Dündar Apartmanı'nda incelemelerini tamamladı.

Hisami Apartmanı ile ilgili hazırlanan raporda, binanın 1990'lı yıllarda ruhsatsız ve kaçak olarak yapıldığı, 2007'de imar planına alındığı bildirildi. Yapının belediye arşiv dosyasının bulunmadığı belirtilen raporda, dolayısıyla yapı ruhsatı, ruhsat ekleri, mimari, statik betonarme ve tesisat projelerinin olmadığı kaydedildi.

Binanın 1975 deprem yönetmeliğinde tanımlanan en düşük beton sınıfı dikkate alındığında dahi beton karot numunelerinin söz konusu sınıfı sağlamadığı, betonarme imalatlarının TS500 ile 1975 deprem yönetmeliğindeki konstrüktif koşullara uygun olarak yapılmadığı aktarılan raporda, binanın yapı kullanım izin belgesinin bulunmadığına dikkati çekildi.

'İnşa edenler ve belediye sorumlu'

Raporun sonuç kısmında şunlar yer aldı:

"Hisami Apartmanı'nın ruhsatsız ve projesiz inşa edilmesi, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, binanın denetimsiz olarak yapılmış olması ve kontrolsüz şekilde kolonlarda mantolama yapılarak taşıyıcı sisteme müdahale yapılması nedeniyle yıkılmış olduğu görüşüne varılmıştır. Binanın projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz yapılması nedeniyle inşaata izin veren arsa sahibi ve inşaatı yapan bina müteahhidi ile bina müteahhidinin işi bıraktıktan sonra işi tamamlayanların, binanın bazı kolanlarına projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz bir şekilde mantolama yapılarak taşıyıcı sisteme müdahale edenlerin, binanın projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz olarak yapılmasına müsaade ederek gerekli yasal işlemleri yapmayan ilgili belediye ve varsa diğer kurum yetkililerinin sorumlu olduğu görüş ve kanaatlerine ulaşılmıştır." (AA)