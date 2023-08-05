Diyarbakır'da çöp depolama alanında onlarca ölü köpek bulundu

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerindeki Büyükşehir Belediyesi’ne ait çöp depolama alanında onlarca sokak köpeği ölü halde bulundu. Çok sayıda köpeğin ise yiyecek ve su bulunmayan alanda kavurucu sıcak altında ölüme terk edildiği görüldü.

Amida Haber’e konuşan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler, belediyeye ait çöp depolama alanında yüzlerce hayvanın olduğunu dile getirerek, “Bazı hayvanları öldürüp çöpe atmışlar. Bu hayvanlar hasta mı yoksa birileri tarafından mı öldürüldü bilmiyoruz. Ama belediyenin çöp depolama alanında yüzlerce köpek var, hepsi yiyeceksizlik ve susuzluktan ölecek. Diyarbakır’ın bu kavurucu sıcaklarında nefes bile almak zor. Konuyu defalarca belediyeye ilettik ama ilgilenen olmadı” dedi.