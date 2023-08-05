Ankara'da 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Osman Can Ç.'ye ailesi dün akşamdan beri ulaşamadı.

Şehitlik Korusu Parkı önündeki sitede oturan vatandaşlar ve park çalışanları, parkta bir çocuğun hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi, polis olay yerinde inceleme başlattı.

Aile üyelerinin olay yerine gelmesinin ardından cesedin 13 yaşındaki Osman Can Ç.'ye ait olduğu anlaşıldı. Osman Can Ç.'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. (AA)