Diyarbakır'da iş cinayeti: Motokurye yaşamını yitirdi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli kurye yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre; Elazığ Caddesi üzerinde iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan E.A. yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 40 yaşındaki yabancı uyruklu Davut Salih'in kullandığı motosiklet çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kurye metrelerce savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Salih'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Salih'in cesedi morga kaldırıldı.