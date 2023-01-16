78 yaşındaki bekçi şantiyede ölü bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 78 yaşındaki Melik Demir, bekçi olarak görev yaptığı sağlık merkezi şantiyesinde ölü bulundu. Demir'in, yedi metre yükseklikteki bodrum kata inen rampaya düştüğü ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

DHA'nın haberine göre; Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sağlık merkezi inşaatına, bu sabah çalışmaya gelen işçiler, binanın bodrum katına inen rampada şantiyede bekçilik yapan Melik Demir'i ölü halde buldu. İşçiler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir'in, yedi metre yükseklikten bodrum kata inen rampaya düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Demir'in cesedi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, Melik Demir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.