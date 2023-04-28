Diyarbakır'da CHP'nin seçim çalışmasına polis engeli: 5 gözaltı

Diyarbakır’ın Hazro İlçesi’nde seçim çalışması yürüten ve Hazro İlçe Gençlik Kolları Başkanı Lokman İncel'in de bulunduğu 5 CHP'li üye gözaltına alındı.

Amida Haber'in aktardığına göre, Hazro'da dün seçim çalışması yürüten CHP üyeleri ile polis arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin büyümesi üzerine polis, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Lokman İncel ile Fuat İncel, Uğur İncel, Nedim Canboğa ve Baver Aslankılıç’ı gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlardan Uğur, Lokman ve Fuat İncel'in CHP Hazro İlçe Başkanı Turgut İncel’in oğulları olduğu öğrenildi.

'Polis küfür etti'

CHP İlçe Başkanı Turgut İncel, olaya ilişkin şunları söyledi:

"Dün esnaf ziyareti yaparken, polis çalışmalarımıza müdahale etti. ‘CHP zaten bir şey yapamıyor, boşuna çalışmayın’ dedi. Gerginlik yaşandı. Polis havaya ateş açtı. Küfür ve hakaret etti. 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınlardan 3’ü oğlum."

İncel, yaşananlardan dolayı seçim çalışması yürütemediklerini söyledi.