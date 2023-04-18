Diyarbakır'da bin 354 kişilik geçici işe 20 bin başvuru

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından işini kaybeden 50 bin kişiye İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında istihdam sağlanacağını açıklamıştı. Erdoğan’ın açıklamasından sonra Diyarbakır Valiliği, 6 ay süreyle bin 354 geçici işçinin alınacağını duyurdu.

Amida Haber’in aktardığına göre işe alımlara başvurular 6 Nisan’da başladı, 10 Nisan’da sona erdi. Her 4 kişiden birinin işsiz olduğu Diyarbakır’da bin 354 kişilik kadroya 20 bin kişi başvurdu.

20 bin başvuru arasından, 6 ay asgari ücret karşılığı çalışacak bin 354 kişi 2 Mayıs’ta işe başlayacak. Çalışma süresi 31 Ekim’de sona erecek.