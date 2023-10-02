Diyarbakır'da AKP'li vekilin köyünde 8 gündür elektrik yok, sular kesik

Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’ne bağlı Yeşilsırt Mahallesi’ne bir haftayı aşkın süredir elektrik ve su sıkıntısı yaşanıyor.

Amida Haber'in haberine göre kesinti nedeniyle 2 bin nüfuslu köyde su akmıyor, öğrenciler ders çalışamıyor. Köy muhtarı Zülfükar Aydoğan, 350 hanenin 8 gündür karanlıkta olduğunu söyledi.

'Trafo'yu tamir edeceğiz diye söküp götürdüler bir daha getirmediler'

Köy muhtarı Zülfükar Aydoğan "DEDAŞ ekipleri ‘trafonun bacası yanmış, yapıp getireceğiz’ dediler. Bir daha da trafoyu geri getirmediler. Dün mahalleye onlarca DEDAŞ personeli geldi. ‘Evlerde kaçak kontrolü yapacağız, saatleri direğe çıkarttıktan sonra trafoyu bağlayacağız’ dediler. Ama köylüler buna izin vermedi. DEDAŞ’ın yaptığı kanuna aykırıdır. 8 gündür insanları perişan ettiler" dedi.

'Kimse bu DEDAŞ'la baş edemiyor'

Kesinti nedeniyle büyük mağduriyetler yaşadıklarını belirten Muhtar Zülfükar Aydoğan, “Durumu Dicle Belediye Başkanı, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ve HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç’e aktardık. Galip Ensarioğlu zaten bu köyden. HÜDA PAR’lı vekil, ‘Kimse bu DEDAŞ ile baş edemiyor’ diyor. Peki vekiller baş edemiyorsa biz nasıl baş edelim. Milletin sorunu vekiller çözemiyorsa ben nasıl çözeyim” ifadelerini kullandı.

Yaşadıkları mağduriyet nedeniyle dolaplarındaki yiyeceklerin de bozulduğunu belirten köylüler yetkililerden soruna çözüm bulmasını talep ediyor.

Enerji sektöründeki yağma soL'un belgeselinde ele alınmıştı

soL, enerji sektöründeki sömürü çarkını tüm ayrıntılarıyla "Kesinti" belgeselinde ele aldı.

Belgesel, yıllardır suya erişimi kısıtlanmış olan Muş’un Bozbulut köyünün öyküsünden hareketle elektriğe, özelleştirmelere, AKP’ye, Sabancılara, beşli çeteye, Kazım Türker ve Cumhur Ersümer’e uzanıyor.