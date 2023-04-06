Diyarbakır'da ağır hasarlı binanın bir kısmı çöktü: Çevredeki binalar boşaltıldı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Huzurevleri Mahallesi 86’ncı Sokak’ta bulunan ve Maraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak boşatılan 7 katlı Diyargap Apartmanı’ndan akşam saatlerinde sesler gelmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, ekiplerin gelmesinin ardından çevresi boşaltılan binanın bir kısmında çökme meydana geldi. Apartmanın bulunduğu yol güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatılırken çevresindeki binalar tahliye edildi.

Enkazda biri ya da birileri olma ihtimaline karşı ekipler, arama- kurtarma köpeği ile çalışma yaptı. Vali Ali İhsan Su olay yerine gelerek, "Herhangi bir can kaybı yok. Bina zaten boşaltılmıştı. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra binanın yıkımı gerçekleştirilecek" dedi.