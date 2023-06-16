Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü arazi kavgasında 5 gözaltı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Serçeler köyünde dün, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.
DHA’nın haberine göre, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 savcı görevlendirmişti.
İki aile arasında çıkan kavgayla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, iki aile arasında yaşanan silahlı kavganın, geçmişte yaşanan arazi anlaşmazlığından kaynaklandığı belirtilmişti.
Olayda O.T, S.T, H.T, M.C.T, M.E.A, S.A, M.A. Y.A. ve Ö.A'nın hayatını kaybettiği aktarılmıştı.