Diyarbakır Barosu'ndan HDP'li seçmene 'katil' diyen Özdağ hakkında suç duyurusu

Diyarbakır Barosu, HDP'li ve Yeşil Sol Partili seçmenlere ilişkin sarf ettiği "katil", "dağdan inmişler" sözleri nedeniyle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "Halkın bir kesimini alenen aşağılanması suçu" kapsamında suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır Barosu sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Zafer Partisi Genel Başkanı hakkında; seçim etkinliği esnasında HDP’li ve YSP'li seçmenlere istinaden 'katil' ve 'dağdan inmişler' şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle, 'Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılanması Suçu' kapsamında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.”

Ümit Özdağ dün, Kartal'da Yeşil Sol Parti standının yanından geçerken, "Bak kimler var bak; dağdan şehre inenler var" demişti.

"Ümraniye'de HDP - Yeşil Sol Standını ziyaret ettim” başlığıyla 11 Nisan’da sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özdağ, “Kimse yok stantta, muhtemelen dağa çıktılar” demişti.

Özdağ, seçim çalışması yaparken karşılaştığı HDP’li genç seçmene ise “Katile benzemiyorsun” ifadelerini kullanmıştı.