Diyarbakır Barosu'ndan Amedsporlu futbolculara saldırıya suç duyurusu

Bursaspor- Amedspor maçı öncesinde sahaya ısınmaya çıkan Amedspor oyuncularına saldırı gerçekleşti. Ayrıca, Bursasporlu taraftarlar faili meçhul cinayetlerle gündeme gelen “Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartlarını açtı.

Diyarbakır Barosu, maçta yaşananlarla ilgili yaptığı suç duyurusunda halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, hakaret ve görevi kötüye kullanma suçlarının işlendiğini belirtti.

Baro’dan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amedspor kafilesine yönelik, Bursaspor ile deplasmanda oynanacak müsabaka nedeniyle bulundukları otelin önünde ırkçı eylemlerde bulunanlar hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama (TCK 216/1-2)', 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma (TCK 170)' ve 'Hakaret (TCK 125)'; tedbir almayanlar hakkında da 'Görevi Kötüye Kullanma (TCK 257)'dan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapıldı."