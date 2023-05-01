Diyarbakır 1 Mayıs'a hazır: 'Kayyumlar da patronlar da gidecek'

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü tüm yurtta zamlara, işsizliğe, yoksulluğa ve baskılara karşı coşkuyla kutlanıyor.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Diyarbakır İl Örgütü, kentte kutlamalara Diyarbakır Kalesine astığı pankartla başladı.

"Bu kenti asıl sahiplerine, emekçilere kazandıracağız" yazılı pankart, "Kayyumlar da patronlar da gidecek" mesajıyla paylaşıldı.