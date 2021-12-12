Diyanet'ten 'T.C. ibaresi' açıklaması: 'Kasıt aranması yersiz'

Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerin girişinde yer alan tabelalarda "T.C." ibaresinin kaldırıldığına dair haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada "Habere konu bazı camilerde önceden TC ibaresinin yer alması, mahalli görevlilerin kendiliğinden yaptığı bir işlem olup kurumun önceki yönergesinde de bu ibare yer almamaktadır" denilirken, müftülüklerin tamamında T.C. ibaresinin olduğu belirtilerek "Burada bir kasıt aranması yersizdir" ifadesine yer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı yazılı açıklamada, bir gazetede yer alan haberde, camilerin girişindeki tabelalarda TC ibaresinin kaldırıldığına dair iddiaların yer aldığı belirtildi.

Cami tabelalarının nasıl olacağı konusunun Başkanlığın Tanıtım Yönergesi ve ekleri ile belirlendiği belirtilen açıklamada , şunlar kaydedildi:

"Tüm Bakanlıklar ve kurumlarda logoların ve tabelaların belli bir standartta hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı da 18 Ekim 2021'de yeni bir yönerge çıkarmıştır. Bu yönergede cami tabelalarında logo ve renk değişimi dışında yer alan yazılı bölümde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Habere konu bazı camilerde önceden TC ibaresinin yer alması, mahalli görevlilerin kendiliğinden yaptığı bir işlem olup kurumun önceki yönergesinde de bu ibare yer almamaktadır. Başkanlığımız merkezi ve taşra teşkilatı temsilcilikleri olan il ve ilçe müftülüklerimizin tamamında TC ifadesi kullanılmaktadır. Burada bir kasıt aranması yersizdir."