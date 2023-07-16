Diyanet'ten talimat: Turistik bölgelere mobil mescit ve stant kurulsun

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il müftülüğüne gönderdiği talimatla tarihi ve turistik bölgelerde cuma namazı için 'mobil mescit' kurulmasını ve turistik mekanlara dini kitap ve broşürlerin dağıtımı yapılmak üzere Diyanet stantları kurulmasını istedi.

Genelgenin bir başka maddesinde; “Askerî birlik ve yerleşkeler, AVM ve yol güzergahı, dinlenme tesisleri ile diğer kamu kurum/kuruluşlarında yer alan ve merkezî ezan/vaaz sistemi bulunmayan cami/mescitlerden ihtiyaç duyulan yerlere söz konusu sistemlerin kurulması amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak ihtiyacın giderilmesi noktasında gerekenlerin yapılması” ifadelerine yer verildi. (ANKA)